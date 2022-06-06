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Де Йонг близок к переходу в «МЮ»

06 Июня 2022 • 12:32 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Согласно данным от Mundo Deportivo, «красные дьяволы» приближаются к тому, чтобы достичь полного соглашения с каталонцами по трансферу нидерландца.

Отмечается, что сумма сделки должна составить около 81 миллиона евро. Френки де Йонг должен стать первым трансфером «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что де Йонг не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед», так как изначально хотел остаться в «Барселоне». Тем не менее, каталонский клуб попросил игрока покинуть команду, чтобы решить финансовые проблемы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг
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