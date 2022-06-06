«Ньюкасл» хочет подписать форварда сборной Испании

Боссы «Ньюкасла» хотят этим летом попробовать подписать соглашение со звёздным испанским форвардом туринского «Ювентуса» Альваро Моратой.

По информации Calciomercato, «сороки» планируют побороться с лондонским «Арсеналом» за 29-летнего испанского футболиста, который до этого уже выступал на туманном Альбионе за «Челси». Стоит отметить, что права на Морату принадлежат мадридскому «Атлетико», а за «Ювентус» форвард выступал на правах арендного соглашения.

В прошедшем сезоне Альваро Мората провёл в итальянском чемпионате 35 поединков, в которых забил девять мячей и сделал семь результативных передач.