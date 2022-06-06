Бельерин не хочет играть за «Арсенал»

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин не хочет выступать за команду Микеля Артеты. По информации от Фабрицио Романо, испанец хотел бы вернуться в «Бетис», за который выступал в прошлом сезоне на правах годичной аренды.

По сведениям источника, Бельерин сейчас надеется на то, что «Бетис» вернётся с новым предложением к лондонскому «Арсеналу». Тем не менее, сделку будет очень сложно осуществить из-за финансовых проблем испанского клуба.

Отмечается, что Бельерин также получил предложения от других клубов. Если «Бетису» не удастся осуществить его трансфер, игроку придётся рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.