«Челси» заинтересован в подписании де Лихта

Лондонский «Челси» хотел бы решить свои проблемы с дефицитом центральных защитников с помощью Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса». Согласно ресурсу Caught Offside, «синие» достаточно долго следят за молодым нидерландцем.

Де Лихт в данный момент ведёт переговоры с «Ювентусом» о продлении контракта до 2025 года, но защитник не намерен подписывать новое соглашение, если клуб не снизит его сумму отступных, которая в настоящее время составляет 120 миллионов евро.

Напомним, что «Челси» является фаворитом на трансфер защитника «Севильи» Жюля Кунде. Лондонскому клубу в этом межсезонье нужно купить минимум двух игроков обороны на замену ушедшим Кристенсену и Рюдигеру.