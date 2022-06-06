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«Челси» заинтересован в подписании де Лихта

06 Июня 2022 • 11:51 Комментировать

Лондонский «Челси» хотел бы решить свои проблемы с дефицитом центральных защитников с помощью Маттайса де Лихта из туринского «Ювентуса». Согласно ресурсу Caught Offside, «синие» достаточно долго следят за молодым нидерландцем.

Де Лихт в данный момент ведёт переговоры с «Ювентусом» о продлении контракта до 2025 года, но защитник не намерен подписывать новое соглашение, если клуб не снизит его сумму отступных, которая в настоящее время составляет 120 миллионов евро.

Напомним, что «Челси» является фаворитом на трансфер защитника «Севильи» Жюля Кунде. Лондонскому клубу в этом межсезонье нужно купить минимум двух игроков обороны на замену ушедшим Кристенсену и Рюдигеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
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