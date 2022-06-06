Милнер отклонил предложения от других клубов АПЛ и МЛС, чтобы остаться в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отклонил предложения от нескольких клубов, чтобы остаться в команде Юргена Клоппа. Согласно данным от Liverpool Echo, на столе у англичанина лежали контракты от других клубов АПЛ и МЛС, но Милнер в конечном решении отказался от этих предложений и решил остаться в «Ливерпуле».

Вчера стало известно, что Милнер принял предложение «Ливерпуля» по продлению контракта ещё на один сезон. Таким образом следующая кампания станет для англичанина уже восьмой в футболке «скаузеров» после прихода из «Манчестер Сити» летом 2015 года на правах свободного агента.