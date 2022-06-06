Мане готов согласовать с «Баварией» условия личного контракта

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане готов согласовать с мюнхенской «Баварией» условия личного контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, этот вопрос никогда не являлся проблемой, потому что главная преграда заключается в требованиях «Ливерпуля».

Отмечается, что мерсисайдцы намерены выжать максимум из трансфера сенегальца, но «Бавария» не хочет переплачивать за игрока, чей контракт с «Ливерпулем» заканчивается в конце следующего сезона.

В ближайшие дни между командами состоятся новые переговоры, в ходе которых обе стороны попытаются найти компромисс. Сам Мане уже публично заявил о желании покинуть «Ливерпуль».