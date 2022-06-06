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Салиба: «Я хочу получить шанс в «Арсенале»

06 Июня 2022 • 10:53 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что в следующем сезоне хочет получить шанс в команде Микеля Артеты. Напомним, что в прошлой кампании футболист выступал на правах аренды за «Марсель», где под руководством тренера Хорхе Сампаоли удостоился звания лучшего молодого игрока сезона в Лиге 1.

«Я всё ещё принадлежу им, у меня есть два года по контракту. Я буду на предсезонной подготовке. Сейчас я провёл за них 0 официальных матчей, но я хочу изменить это. Я намерен показать, из чего я сделан. Я хочу получить шанс, чтобы выступать за этот великий клуб», – сказал Салиба в интервью Tele Foot.

Напомним, Салиба перебрался в лондонский «Арсенал» летом 2019 года из «Сент-Этьена»

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Вильям Салиба
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