Салиба: «Я хочу получить шанс в «Арсенале»

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба заявил, что в следующем сезоне хочет получить шанс в команде Микеля Артеты. Напомним, что в прошлой кампании футболист выступал на правах аренды за «Марсель», где под руководством тренера Хорхе Сампаоли удостоился звания лучшего молодого игрока сезона в Лиге 1.

«Я всё ещё принадлежу им, у меня есть два года по контракту. Я буду на предсезонной подготовке. Сейчас я провёл за них 0 официальных матчей, но я хочу изменить это. Я намерен показать, из чего я сделан. Я хочу получить шанс, чтобы выступать за этот великий клуб», – сказал Салиба в интервью Tele Foot.

Напомним, Салиба перебрался в лондонский «Арсенал» летом 2019 года из «Сент-Этьена»