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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» хочет сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в своей истории

06 Июня 2022 • 10:29 Комментировать

«Ливерпуль» всеми силами пытается удержать в команде нападающего Мохамеда Салаха, у которого через год истекает контракт. Согласно The Athletic, мерсисайдцы готовы сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Сообщается, что этого должно быть достаточно для достижения соглашения с Салахом по новому контракту. При этом сделка с египтянином будет не войдёт даже в топ-10 в АПЛ. Салах будет зарабатывать меньше, чем Роналду, Лукаку, Варан и Грилиш в своих клубах.

Ранее Салах подтвердил, что останется в клубе на следующий сезон. Появлялись слухи, согласно которым Мохамед в следующем году может перейти в другой клуб из АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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