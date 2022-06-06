«Ливерпуль» хочет сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком в своей истории

«Ливерпуль» всеми силами пытается удержать в команде нападающего Мохамеда Салаха, у которого через год истекает контракт. Согласно The Athletic, мерсисайдцы готовы сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Сообщается, что этого должно быть достаточно для достижения соглашения с Салахом по новому контракту. При этом сделка с египтянином будет не войдёт даже в топ-10 в АПЛ. Салах будет зарабатывать меньше, чем Роналду, Лукаку, Варан и Грилиш в своих клубах.

Ранее Салах подтвердил, что останется в клубе на следующий сезон. Появлялись слухи, согласно которым Мохамед в следующем году может перейти в другой клуб из АПЛ.