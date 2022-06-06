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«Бавария» сделает новое предложение по трансферу Мане

06 Июня 2022 • 09:49 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» скоро сделает новое предложение по трансферу нападающего «Ливерпуля» Садио Мане. Согласно изданию The Athletic, команда Юлиана Нагельсманна решительно настроена подписать сенегальца в это межсезонье.

Сообщается, что «Ливерпуль» пока не горит желанием расставаться с Мане. Мерсисайдцы склоняются к тому, чтобы игрок скорее покинул команду в конце следующего сезона на правах свободного агента.

Сам Мане на днях подтвердил своё желание покинуть «Ливерпуль» и призвал болельщиков запастись терпением. Сенегалец в прошлом сезоне забил 16 голов в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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