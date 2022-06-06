Дюмфрис интересен «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести правого защитника миланского «Интера» Дензела Дюмфриса. Согласно данным от журналиста Николо Скиры, игрок сборной Нидерландов является одним из приоритетных вариантов для «красных дьяволов» на это межсезонье.

По сведениям источника, «Интер» может отпустить своего игрока, если за него будет предложена солидная сумма. Миланский клуб нуждается в дополнительных средствах из-за проблем с финансами.

Дюмфрис перебрался в миланский «Интер» прошлым летом. Нидерландец стал одним из главных открытий Евро-2020, благодаря чему привлёк внимание многих топ-клубов Европы.