Жезус согласовал условия контракта с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус согласовал условия личного контракта с лондонским «Арсеналом». По информации от Football Insider, клуб убедил форварда в том, что он должен сыграть важную роль в долгосрочном будущем.

По сведениям источника, окружение футболиста уверено в его желании присоединиться к команде Микеля Артеты. Преградой может стать сумма в 60 миллионов евро, которую «Манчестер Сити» требует за игрока.

Контракт Жезуса с «Манчестер Сити» истекает через год, но несмотря на это «горожане» намерены выручить максимум средств за продажу бразильского форварда.