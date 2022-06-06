«Ливерпуль» нашёл замену Салаху за 80 миллионов евро

Ведущий форвард лиссабонской «Бенфики» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В его трансфере заинтересован «Ливерпуль». Об этом сообщается на страницах The Times.

Руководство мерсисайдского клуба уже вступило в предварительные переговоры по переходу 22-летнего нападающего. Его рассматривают в качестве замены египтянину Мохамеду Салаху.

«Бенфика» готова к обсуждению сделки и планирует выручить с продажи своего лидера порядка 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дарвин показал отличную результативность, отметившись 34 забитыми мячами в 41 поединке на клубном уровне. Его трудовое соглашение с «орлами» рассчитано до 2025 года.

Салах решил покинуть «Ливерпуль» и выбрал новый суперклуб