Маунт ждёт предложение «Челси» по новому контракту

Воспитанник «Челси» Мэйсон Маунт хочет подписать новый контракт с клубом на улучшенных условиях. Об этом стало известно благодаря информации от журналиста Фабрицио Романо.

На данный момент Маунт занимает 16 место в зарплатной ведомости «Челси». Англичанин понимает, что его вклад в игру команды заслуживает большего годового оклада, чем 5 миллионов евро. Аналогичная ситуация сложилась у защитника Риса Джеймса.

Прошлый сезон Маунт закончил с 11 голами и 10 ассистами в английской Премьер-лиге. Перед дебютом за основную команду «Челси» в 2019 году хавбек поиграл в аренде за нидерландский «Витесс» и «Дерби Каунти».