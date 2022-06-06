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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Маунт ждёт предложение «Челси» по новому контракту

06 Июня 2022 • 09:18 Комментировать

Воспитанник «Челси» Мэйсон Маунт хочет подписать новый контракт с клубом на улучшенных условиях. Об этом стало известно благодаря информации от журналиста Фабрицио Романо.

На данный момент Маунт занимает 16 место в зарплатной ведомости «Челси». Англичанин понимает, что его вклад в игру команды заслуживает большего годового оклада, чем 5 миллионов евро. Аналогичная ситуация сложилась у защитника Риса Джеймса.

Прошлый сезон Маунт закончил с 11 голами и 10 ассистами в английской Премьер-лиге. Перед дебютом за основную команду «Челси» в 2019 году хавбек поиграл в аренде за нидерландский «Витесс» и «Дерби Каунти». 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
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