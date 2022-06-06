Две звезды «Манчестер Сити» вызвали Гвардиолу на разговор

Нападающий Рияд Марез и полузащитник Илкай Гюндоган намерены провести беседу с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Игроки хотят четко понимать свои перспективы в команде.

По сведениям Mirror футболисты обеспокоены, что будут получать меньше игровой практики в связи с усилением состава этим летом. В связи с этим алжирец и немец попросили испанского наставника обрисовать их дальнейшие перспективы.

В прошлом сезоне на счету Мареза 11 голов и пять ассистов в 28 матчах Премьер-лиги. В активе Гюндогана восемь забитых мячей и четыре результативные передачи в 27 встречах.