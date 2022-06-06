«Ливерпуль» сразится с «Манчестер Сити» за полузащитника сборной Англии

Опорный полузащитник сборной Англии и «Лидс Юнайтед» Кэлвин Филлипс может продолжить карьеру в более именитом клубе АПЛ.

По сообщениям The Times, 26-летний футболист стал трансферной целью руководства «Ливерпуля». Мерсисайдцы готовы побороться за игрока с «Манчестер Сити», который уже давно проявляет интерес к Филлипсу.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кэлвина в 50 миллионов евро. Его контракт с «павлинами» рассчитан еще на два года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 20 матчей в АПЛ и сделал голевую передачу.