Тен Хаг хочет, чтобы «Манчестер Юнайтед» подписал защитника «Ювентуса»

Голландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг просит руководителей «красных дьяволов» подписать своего соотечественника Маттайса де Лихта.

По информации Tuttosport, голландский специалист хочет, чтобы манчестерская команда этим летом оформила трансфер 22-летнего футболиста, который в данный момент выступает за туринский «Ювентус». Действующее соглашение де Лихта со «старой синьорой» рассчитано до июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Маттайс де Лихт провёл в итальянском чемпионате в составе «Ювентуса» 31 встречу. Защитник отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.