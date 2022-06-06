«Ньюкасл» очень хочет подписать защитника «Атлетико»

Руководители «Ньюкасла» очень хотят в летнее трансферное окно подписать бразильского защитника мадридского «Атлетико» Ренана Лоди.

По информации журналиста Жака Тальбо, «сороки» сделали 24-летнего бразильского футболиста приоритетной целью в это летнее трансферное окно. Боссы «Ньюкасла» считают, что Лоди на долгие годы закроет позицию левого защитника. Стоит отметить, что авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ренан Лоди провёл в испанском чемпионате 29 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.