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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Звезда «Баварии» может перебраться в английский топ-клуб свободным агентом

06 Июня 2022 • 02:24 Комментировать

Вингер «Баварии» Серж Гнабри может оказаться в Английской премьер-лиге в следующем году.

Немец отклонил предложение «Баварии» о новом контракте, а текущее соглашение истекает уже через год. Среди претендентов на 26-летнего футболиста называются мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал», но сам игрок не настроен покидать Мюнхен нынешним летом. Вместо этого, по данным Sky Deutschland, Гнабри может перейти в «Манчестер Сити» в качестве свободного агента в 2023 году, если контракт с «Баварией» так и не будет продлён.

Серж Гнабри уже знаком с английским футболом по выступлениям за «Арсенал» и «Вест Бромвич».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Серж Гнабри
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