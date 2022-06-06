Звезда «Баварии» может перебраться в английский топ-клуб свободным агентом

Вингер «Баварии» Серж Гнабри может оказаться в Английской премьер-лиге в следующем году.

Немец отклонил предложение «Баварии» о новом контракте, а текущее соглашение истекает уже через год. Среди претендентов на 26-летнего футболиста называются мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал», но сам игрок не настроен покидать Мюнхен нынешним летом. Вместо этого, по данным Sky Deutschland, Гнабри может перейти в «Манчестер Сити» в качестве свободного агента в 2023 году, если контракт с «Баварией» так и не будет продлён.

Серж Гнабри уже знаком с английским футболом по выступлениям за «Арсенал» и «Вест Бромвич».