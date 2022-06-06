Форвард «Манчестер Сити» предложен двум испанским грандам

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может продолжить карьеру в одном из топ-клубов испанской Ла Лиги.

Бразилец с высокой вероятностью покинет «Манчестер Сити» летом, поскольку с приходом Эрлинга Холанна ему будет трудно претендовать на место в стартовом составе. Наиболее явный интерес к Жезусу проявляет лондонский «Арсенал», однако теперь, по информации журналиста Антона Меаны, 25-летний игрок также был предложен мадридским «Реалу» и «Атлетико».

Габриэль Жезус записал на свой счёт 13 забитых мячей и 12 голевых передач в 41 поединке прошедшего сезона за «Манчестер Сити». В новом клубе нападающий надеется зарабатывать не менее 5 млн евро в год после вычета налогов.