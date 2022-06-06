«Ливерпуль» согласовал новый контракт с ветераном команды

Полузащитник Джеймс Милнер и «Ливерпуль» договорились о новом контракте.

36-летний англичанин согласился подписать новое соглашение, которое продлит его пребывание на «Энфилде» ещё на один год. По информации The Athletic, Милнер отклонил более выгодные предложения от двух клубов Английской премьер-лиги и одного представителя американской МЛС. Ветеран предпочёл поставить подпись под новым договором с «Ливерпулем» со значительным сокращением зарплаты. Официально о продлении соглашения будет объявлено на этой неделе.

Джеймс Милнер провёл 39 матчей за «Ливерпуль» в прошедшем сезоне, отметившись 3 голевыми передачами.