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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» отклонил первое предложение «Баварии» по Мане

06 Июня 2022 • 01:01 Комментировать

«Бавария» сделала стартовое предложение по Садио Мане, но получила отказ от «Ливерпуля».

О намерении сенегальца сменить клуб стало известно после финала Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу». Главным претендентом на 30-летнего нападающего является «Бавария», которая, как сообщается, уже отправила «Ливерпулю» первое официальное предложение – 24,5 млн евро. Об этом рассказал журналист The Times Пол Джойс. Сделка также предусматривает бонусы в размере 4,6 млн евро, которые будут активированы, например, в случае победы мюнхенцев в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» ответил на предложение отказом.

Договор Садио Мане с английским клубом действует до лета следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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