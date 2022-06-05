В «Челси» определились с одной из ключевых целей на лето

Лондонский «Челси» планирует заняться продлением контракта одного из важнейших игроков команды.

Речь о Мэйсоне Маунте, который уже несколько месяцев ждёт предложения от своего родного клуба. Совет директоров лондонцев разделяет намерение 23-летнего полузащитника продолжить сотрудничество. По информации инсайдера Фабрицио Романо, заключение нового соглашения с Маунтом – одна из главных целей «Челси» на лето. Стороны начнут переговоры в ближайшее время.

Текущий контракт Маунта с «синими» истекает через два года. В настоящий момент английский хавбек является одним из самых низкооплачиваемых игроков из основной обоймы «Челси».