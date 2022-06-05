Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Челси» определились с одной из ключевых целей на лето

05 Июня 2022 • 22:26 Комментировать

Лондонский «Челси» планирует заняться продлением контракта одного из важнейших игроков команды.

Речь о Мэйсоне Маунте, который уже несколько месяцев ждёт предложения от своего родного клуба. Совет директоров лондонцев разделяет намерение 23-летнего полузащитника продолжить сотрудничество. По информации инсайдера Фабрицио Романо, заключение нового соглашения с Маунтом – одна из главных целей «Челси» на лето. Стороны начнут переговоры в ближайшее время.

Текущий контракт Маунта с «синими» истекает через два года. В настоящий момент английский хавбек является одним из самых низкооплачиваемых игроков из основной обоймы «Челси».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Мэйсон Маунт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
22:26 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» определились с одной из ключевых целей на лето
22:03 · Англия. Премьер-лига
Салах запросил у «Барселоны» неподъёмную зарплату 1
20:24 · Англия. Премьер-лига
Матич продолжит карьеру в Италии
20:20 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ побит рекорд, установленный в сезоне 1948/49
17:24 · Англия. Премьер-лига
Персонал «Манчестер Юнайтед» уже дал прозвище тен Хагу
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выставил Уан-Биссаку на трансфер
14:55 · Англия. Премьер-лига
Мане рассказал, за кого болел в детстве
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» отказался от покупки Гави
14:11 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг может покинуть «Манчестер Сити» бесплатно
13:33 · Англия. Премьер-лига
Бергвейн: «Я хочу покинуть «Тоттенхэм» прямо сейчас»
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Интер» хочет арендовать полузащитника «Челси»
12:19 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш назвал цель «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
12:11 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хочет подписать лучшего дриблёра Европы
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Мане
10:45 · Англия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Погба в «Ювентусе»
Все новости
Рекомендуем