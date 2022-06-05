Салах запросил у «Барселоны» неподъёмную зарплату

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах далёк от согласия с «Барселоной» по условиям контракта.

29-летний египтянин всерьёз рассматривает возможность смены клуба. Одним из главных претендентов на его подписание считается «Барселона», однако каталонцам придётся придумать, как удовлетворить требования звезды «Ливерпуля» в тяжёлой финансовой ситуации. По информации Diario AS, Салах запросил у «Барселоны» зарплату в размере 17 млн евро в год. Эта сумма значительно превышает установленный в клубе потолок зарплат – 10 млн евро в год.

Соглашение Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» завершится через год. Интерес к нему приписывается множеству европейских грандов.