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Матич продолжит карьеру в Италии

05 Июня 2022 • 20:24 Комментировать

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич в скором времени станет игроком «Ромы».

33-летний серб достанется римскому клубу в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «Манчестер Юнайтед» был аннулирован по окончании сезона. Матич станет вторым приобретением «Ромы» в летнее трансферное окно после Миле Свилара, о чём сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В «Роме» опорный хавбек воссоединится с наставником Жозе Моуринью, под руководством которого выступал в лондонском «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Матич принял участие в 32 матчах «красных дьяволов», отметившись 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Неманья Матич
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