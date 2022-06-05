Матич продолжит карьеру в Италии

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич в скором времени станет игроком «Ромы».

33-летний серб достанется римскому клубу в качестве свободного агента, поскольку его контракт с «Манчестер Юнайтед» был аннулирован по окончании сезона. Матич станет вторым приобретением «Ромы» в летнее трансферное окно после Миле Свилара, о чём сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

В «Роме» опорный хавбек воссоединится с наставником Жозе Моуринью, под руководством которого выступал в лондонском «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Матич принял участие в 32 матчах «красных дьяволов», отметившись 4 результативными передачами.