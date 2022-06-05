Как прошла первая неделя тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» готовится к жизни под руководством нового главного тренера Эрика тен Хага. Голландец уже включился в работу в английском клубе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о первых днях наставника.

Когда сэр Алекс Фергюсон покинул «МЮ», его место занял Дэвид Мойес. О назначении шотландца было также известно заранее, но работу в новом клубе он начал лишь 1 июня, когда завершился контракт с «Эвертоном». Тен Хаг же начал трудиться на благо «МЮ» уже в мае.

Решение Эрика тен Хага досрочно начать работу в «Манчестер Юнайтед» способствовало отказу Ральфа Рангника от роли консультанта. На этой неделе немец подтвердил, что он не будет исполнять своё двухлетнее соглашение с клубом после назначения главным тренером сборной Австрии. В «Юнайтед» назвали это решение обоюдным, но, что очень важно, они считают, что смогут обойтись без трансферного опыта немца после множества изменений, проведённых спортивным директором Джоном Мертафом в последние месяцы.

В клубе также уверены, что идут с опережением графика благодаря тому, что тен Хаг начал предсезонное планирование заранее, когда провёл встречу с Мертафом в Амстердаме 12 мая, где они обсудили трансферные требования, а затем полностью переключился на свою новую работу сразу после последней игры в качестве наставника «Аякса» 15 мая. Это считается одним из факторов, способствовавших уходу Рангника – он должен был шесть дней в месяц консультировать клуб. Знание трансферного рынка должно было стать ключевой частью его обязанностей, но после реорганизации скаутского отдела, в результате которой ушли главный скаут Джим Лоулор и глава глобального скаутинга Марсель Бут, было решено, что опыт немца менее востребован.

Тен Хаг имеет чёткое представление о том, каких игроков он хочет привлечь этим летом – в приоритете полузащитник и нападающий, а его мысли с Мертафом, как говорят, совпадают. Примечательно, что «МЮ» не намерен следовать совету Рангника, что клубу нужны 10 новых игроков. Тен Хаг может подписать пятерых этим летом, считая, что все линии нуждаются в усилении, но он также уверен, что команда, занявшая второе место в позапрошлом сезоне, имеет больший потенциал, чем можно предположить по её выступлениям в последнем сезоне.

Тен Хаг не принимал участия в уходе Поля Погба, Джесси Лингарда и Хуана Маты на этой неделе, но согласен с Мертафом в том, что раздутый состав нуждался в сокращении. Эдинсон Кавани также ушёл, покинет команду и Неманья Матич.

Френки де Йонг из «Барселоны» – главная цель в полузащите. К Деклану Райсу из «Вест Хэма» также есть интерес, но его ценник в 150 миллионов фунтов стерлингов (187 миллионов долларов), скорее всего, исключает возможность перехода, поскольку «МЮ» твёрдо намерен не переплачивать за него. В то же время рассматривается Келвин Филлипс из «Лидса». Форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес вызывает большое восхищение, как и защитник «Аякса» Юрриен Тимбер.

Тен Хаг в настоящее время находится в отпуске и вернётся к предсезонной подготовке 27 июня. Говорят, что его приход вызвал прилив энергии в клубе после того, как он постарался встретиться с как можно большим количеством сотрудников на «Олд Траффорд» и на базе в Каррингтоне. Его прозвали «новым шерифом».

Первые четыре дня пребывания голландца в Великобритании прошли в офисе «Юнайтед» в лондонском районе Мейфэр, после чего он посмотрел заключительную игру сезона против «Кристал Пэлас» на «Селхерст Парк». Когда тен Хаг покидал стадион за 10 минут до конца матча, чтобы успеть на рейс в Манчестер, то не мог знать, будет ли руководить командой в Лиге Европы или Лиге конференций в следующем сезоне, поскольку «Юнайтед» проиграл 1:0. Для того чтобы удержаться на шестом месте, «МЮ» нужны были результаты в параллельных матчах.

Сотрудники «МЮ» были поражены тем, насколько открытым был новый тренер – он пожимал руки и общался с некоторыми из них, когда Мертаф проводил для него экскурсию по «Олд Траффорд». На улице тен Хаг нашёл время, чтобы встретиться с болельщиками и сфотографироваться для селфи. Это был его первый визит на стадион в каком-либо качестве. Тен Хагу ещё предстоит встретиться с игроками. Тренер также не преминул пожать руки представителям СМИ перед началом пресс-конференции. Это был небольшой поступок, но признание того, как важно будет привлечь всех на свою сторону в такой сложной работе.

Из всех преемников Фергюсона, пожалуй, только Мойес ценил это, а Луи ван Галь, Жозе Моуриньо и Оле-Гуннар Солскьяер всегда старались держаться на расстоянии. Прежде чем отправиться в отпуск, тен Хаг начал поиски дома. Повторения пребывания Моуриньо в отеле не будет.

Голландец по-прежнему поддерживает контакт с Мертафом, который будет вести переговоры с агентами и по трансферам. Опытный переговорщик Мэтт Джадж также будет участвовать в общении, пока же он отрабатывает дни перед уходом из клуба. Отношения между тен Хагом и Мертафом считаются критически важными для успеха «МЮ» в будущем, что ещё больше подчёркивает, почему вклад Рангника больше не требуется.

Материал создан на основе публикации goal.com

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Роман Андреев