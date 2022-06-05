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Персонал «Манчестер Юнайтед» уже дал прозвище тен Хагу

05 Июня 2022 • 17:24 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже неделю работает на «Олд Траффорд». Персонал клуба признает, что голландец отмечается неуемной энергией, что стало причиной получения прозвища «Новый шериф». Об этом сообщает Goal.

52-летний специалист был назначен на этот пост в мае, сменив Ральфа Рангника, который изначально был временным вариантом, чтобы довести сезон до конца после отставки норвежца Уле Гуннара Сульшера в ноябре 2021 года.

«МЮ» занял шестое место в Премьер-лиге и набрал минимальное за 32 года количество очков. Последний трофей «красных дьяволов» датирован 2017  годом (победа в Лиге Европы).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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