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Бергвейн: «Я хочу покинуть «Тоттенхэм» прямо сейчас»

05 Июня 2022 • 13:33 Комментировать

Полузащитник «Тоттенхэма» Стевен Бергвейн признался, что хочет покинуть команду уже в летнее трансферное окно.

«Я хочу покинуть «Тоттенхэм» сейчас, это точно.

Важно ли, чтобы мой новый клуб играл в Лиге чемпионов? Это не является моим главным приоритетом. Было бы неплохо, но важно то, что я буду играть», — цитирует слова футболиста 90Min.

24-летний голландец стал игроком «Тоттенхэма» зимой 2020 года. В прошедшем сезоне он сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, он забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро, а контракт рассчитан до лета 2025 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Апл Стевен Бергвейн
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