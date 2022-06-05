Фернандеш назвал цель «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон

Один из лидеров «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о целях на следующий сезон.

«Расстроен ли я, что не сыграем в следующем сезоне Лиги чемпионов? Я бы сильно огорчился, если бы меня вообще лишили возможности выходить на поле.

Безусловно, «МЮ» должен играть в Лиге чемпионов. Но в следующем сезоне мы выступим в Лиге Европы. Хотим выиграть этот турнир. Постараюсь быть максимально полезным в новом сезоне», - цитирует португальца A Bola.

По итогам минувшего сезона «красные дьяволы» финишировали на шестом месте в АПЛ.