«Тоттенхэм» хочет подписать лучшего дриблёра Европы

Атакующий полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может продолжить выступления в другом английском коллективе.

Согласно сведениям портала Goal.com, заполучить французского футболиста в свои ряды намерен лондонский «Тоттенхэм». Инициатором подписания Сен-Максимена выступает спортивный директор «сорок» Фабио Паратичи, который давно следит за его выступлениями.

Стоит отметить, что Аллан является лучшим дриблером минувшего сезона в топ-5 лигах Европы.

В прошлом сезоне Премьер-лиги 25-летний вингер отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 35 матчах.