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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» хочет подписать лучшего дриблёра Европы

05 Июня 2022 • 12:11 Комментировать

Атакующий полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен может продолжить выступления в другом английском коллективе.

Согласно сведениям портала Goal.com, заполучить французского футболиста в свои ряды намерен лондонский «Тоттенхэм». Инициатором подписания Сен-Максимена выступает спортивный директор «сорок» Фабио Паратичи, который давно следит за его выступлениями.

Стоит отметить, что Аллан является лучшим дриблером минувшего сезона в топ-5 лигах Европы.

В прошлом сезоне Премьер-лиги 25-летний вингер отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами в 35 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тоттенхэм Аллан Сен-Максимен
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