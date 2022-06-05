«Ливерпуль» нашёл замену Мане

Вингер «Лидса» Рафинья Диас попал в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом стало известно журналистам британского таблоида Mirror.

В мерсисайдском гранде рассматривают 25-летнего бразильца в качестве замены сенегальцу Садио Мане, которого может подписать этим летом мюнхенская «Бавария». При этом «красным» придется выиграть борьбу за Рафинью, поскольку в его услугах заинтересованы каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Диас принял участие в 36 поединках за «Лидс». Он отметился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.