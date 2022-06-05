«Эвертон» поборется за Эриксена

Руководители «Эвертона» готовы этим летом побороться с английскими топ-клубами за подписание датского полузащитника «Брентфорда» Кристиана Эриксена.

По информации Daily Mirror, ливерпульская команда готова предложить 30-летнему датскому футболисту соглашение. Стоит отметить, что в услугах Эриксена также заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Лестер». Нынешний клуб датчанина «Брентфорд» также хотел бы продлить соглашение с игроком.

Напомним, что в прошедшем сезоне Кристиан Эриксен провёл в английском чемпионате 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя ассистами.