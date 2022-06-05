В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового капитана

Новым капитаном «Манчестер Юнайтед» может стать испанский голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа.

По информации Daily Mail, новый тренер манчестерского клуба Эрик тен Хаг видит в испанском вратаре лидера команды, который в следующем сезоне может получить капитанскую повязку. Напомним, что до этого капитаном «Юнайтед» был защитник Гарри Магуайр, которого за неудачную игру сильно критиковали болельщики и эксперты.

В прошедшем сезоне Давид де Хеа провёл в английском чемпионате 38 поединков, в восьми из которых испанец отыграл на ноль. Голкипер выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.