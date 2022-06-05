Мане объяснился за слова об уходе из «Ливерпуля»

Звезда «Ливерпуля» Садио Мане прокомментировал свои слова о том, что хочет покинуть команду из-за желания соотечественников.

«Это было сказано с долей юмора, не более того. Нужно на этом остановиться. Я очень сильно уважаю «Ливерпуль», болельщики приняли меня с первого же дня.

Мое будущее? Посмотрим», - передает слова сенегальского нападающего таблоид Daily Mirror.

Добавим, что Садио защищает цвета мерсисайдского коллектива с 2016 года. Срок его действующего трудового соглашения с «красными» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.