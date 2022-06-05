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«Ньюкасл» надеется снизить цену на полузащитника «Атлетико»

05 Июня 2022 • 09:03 Комментировать

Руководители «Ньюкасла» надеются в ближайшее время снизить цену за трансфер бельгийского полузащитника «Атлетико» Янника Карраско.

По информации As, представители английской команды очень хотят заполучить в это летнее трансферное окно 28-летнего бельгийского футболиста, но «сороки» не готовы платить запрашиваемые «матрасниками» 55 миллионов евро. Боссы «Ньюкасла» надеются, что им всё же удастся хотя бы немного снизить цену на полузащитника.

Напомним, что в прошедшем сезоне Янник Карраско провёл в испанской лиге 34 матча, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Янник Карраско
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