Экс-игрок «Арсенала» назвал двух лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон рассказал журналистам о том, кого он считает лучшими игроками «Манчестер Юнайтед» по итогам прошедшего сезона.

Мерсон сказал Sportskeeda, что в этом сезоне его не разочаровал Криштиану Роналду, индивидуальные показатели которого впечатлили. Экс-игрок отметил, что также стоит отметить испанского голкипера Давида де Хеа, который был единственным футболистом, близким к уровню Роналду.

«Де Хеа вернулся к своей лучшей форме», - добавил Мерсон.

Напомним, что «красные дьяволы» по итогам прошедшего сезона заняли лишь шестую строчку в английском чемпионате. Роналду был признан болельщиками лучшим игроком сезона.