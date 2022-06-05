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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Арсенала» назвал двух лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне

05 Июня 2022 • 08:37 Комментировать

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон рассказал журналистам о том, кого он считает лучшими игроками «Манчестер Юнайтед» по итогам прошедшего сезона.

Мерсон сказал Sportskeeda, что в этом сезоне его не разочаровал Криштиану Роналду, индивидуальные показатели которого впечатлили. Экс-игрок отметил, что также стоит отметить испанского голкипера Давида де Хеа, который был единственным футболистом, близким к уровню Роналду.

«Де Хеа вернулся к своей лучшей форме», - добавил Мерсон.

Напомним, что «красные дьяволы» по итогам прошедшего сезона заняли лишь шестую строчку в английском чемпионате. Роналду был признан болельщиками лучшим игроком сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Пол Мерсон
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