Погба выбрал между «ПСЖ», «Реалом» и «Ювентусом»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба, получивший статус свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», определился с новым местом работы.

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Танкреди Палмери, игрок сделал выбор между «ПСЖ», «Ювентусом» и «Реалом». Хавбек решил вернуться в «старую синьору», за которую выступал с 2012 по 2016 год. В 2016 году туринцы продали Погба в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии полузащитник принял участие в 20 встречах, в которых отметился одним забитым мячом и девятью результативными передачами.