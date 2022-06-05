Кейн выбрал клуб, в котором проведёт ближайшие годы

Лидер лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн определился со своим будущим. По сообщениям журналистов The Athletic, звездный бомбардир решил подписать новый долгосрочный контракт со «шпорами», несмотря на интерес со стороны других клубов.

В Британии утверждают, что стороны в ближайшее время официально объявят о новой сделке. Кейн ранее склонялся к уходу, но с приходом Антонио Конте его позиция поменялась. Форварду нравится играть под руководством итальянца.

Прошлый сезон получился для Гарри не самым результативным. Он отметился всего 17 голами в 37 матчах английской Премьер-лиги.