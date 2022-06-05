«Арсенал» определился с кандидатурой нового центрфорварда

Центрфорвард сборной Испании Альваро Мората, выступающий на клубном уровне за мадридский «Атлетико», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. Заинтересованность в трансфере игрока по-прежнему сохраняет лондонский «Арсенал».

По сообщениям инсайдера Николо Скиры, «канониры» намерены подписать Альваро в текущее трансферное окно. Прошлый сезон Мората провел в аренде за «Ювентус», который решил не продлевать с ним сотрудничество.

Теперь нападающий вернется в «Атлетико», где на него так же не рассчитывают. Наставник команды Диего Симеоне делает ставку на других форвардов.