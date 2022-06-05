Звёздный скандинав стал трансферной целью «Манчестер Юнайтед»

Датский хавбек Кристиан Эриксен, отыгравший прошлый сезон в составе «Брентфорда», может перейти в английский топ-клуб. Об этом сообщается на страницах Mirror.

Новым местом работы 30-летнего футболиста может стать «Манчестер Юнайтед». В услугах Кристиана лично заинтересован новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Напомним, что Эриксен после ухода из миланского «Интера» вернулся на Туманный Альбион, подписав однолетнее соглашение с «Брентфордом». В составе команды датчанин провел 11 поединков, забил один гол и отдал три голевые передачи. Его текущая стоимость оценивается в 15 миллионов евро.