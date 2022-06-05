Салах решил покинуть «Ливерпуль» и выбрал новый суперклуб

Египетский форвард Мохамед Салах определился с тем, где продолжит карьеру. Африканец останется в «Ливерпуле» до лета следующего года, после чего переедет в испанский чемпионат.

Согласно данным Mirror, звездный нападающий принял решение присоединиться к каталонской «Барселоне». Во время переговоров с «сине-гранатовыми» он дал им обещание, что пополнит ряды команды летом 2023 года на правах свободного агента.

29-летний нападающий выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. Его рыночная стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Салаха 23 гола и 13 голевые передачи в 35 сыгранных поединках.