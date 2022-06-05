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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мане сообщил руководству «Ливерпуля» о своём решении

05 Июня 2022 • 00:56 Комментировать

Вингер «Ливерпуля» Садио Мане уже давно решил покинуть клуб.

По сведениям The Telegraph, футболист давно собирался уйти из команды. Он заранее объявил об этом руководству клуба, чтобы они не предлагали ему продление трудового соглашения.

Источники сообщают, что Мане согласовал контракт с «Баварией». По условиям договора сенегалец будет получать порядка 20 миллионов евро в год, соглашение будет действовать три года.

30-летний вингер в минувшем сезоне провел 51 встречу, в которой забил 23 гола и сделал 5 результативных передач во всех турнирах.

«Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии, отстав на один балл от чемпиона — «Манчестера Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Садио Мане
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