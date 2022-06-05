Уан-Биссака может перейти в «Кристал Пэлас»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака может вернуться в «Кристал Пэлас».

По информации South London News, «Кристал Пэлас» планирует вернуть защитника на правах аренды. Он находился в системе клуба с 11 лет. В 2019 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за футболиста 55 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Уан-Биссака сыграл в 20 встречах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Контакт с «МЮ» рассчитан до 2024 года. Стоимость 24-летнего игрока согласно порталу transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

«Красные дьяволы» заняли шестое место в чемпионате Англии по итогам сезона 2021/22.