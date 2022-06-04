«Реал Сосьедад» заинтересован в форварде «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Брайан Хиль попал в сферу интересов «Реала Сосьедад».

По сведениям AS, наставнику «шпор» Антонио Конте не нужен Хиль, поэтому он не будет возражать его уходу из клуба. «Реал Сосьедад» хочет арендовать футболиста, но лондонская команда требует включить опцию выкупа в сделку.

21-летний игрок ушел в аренду в «Валенсию» минувшей зимой. Он провел там 17 игр во всех турнирах, в которых смог один раз отправить мяч в сетку ворот соперника. Контракт Хиля с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона 2025/26. Интернет-ресурс transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.