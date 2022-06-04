Мерсон: Если «Манчестер Юнайтед» оставит Роналду, то потеряет ещё один год впустую

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Мерсон сказал Sports Keeda, что считает Роналду лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед». Португалец стал единственным, кто не разочаровал в составе данного клуба. Но хоть он и забил много голов, он не сильно помог команде. Если новый наставник Эрик тен Хаг решит сохранить Роналду, то «МЮ» еще год потратит впустую, играя без особой тактики. Клуб должен смотреть в будущее, чем раньше начнут двигаться в новом направлении, тем будет лучше.

37-летний форвард сыграл в 39 встречах минувшего сезона, забил 24 мяча и сделал 3 голевые передачи во всех турнирах.