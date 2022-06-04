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Мерсон: Если «Манчестер Юнайтед» оставит Роналду, то потеряет ещё один год впустую

04 Июня 2022 • 22:59 Комментировать (1)

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон оценил игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Мерсон сказал Sports Keeda, что считает Роналду лучшим игроком сезона в «Манчестер Юнайтед». Португалец стал единственным, кто не разочаровал в составе данного клуба. Но хоть он и забил много голов, он не сильно помог команде. Если новый наставник Эрик тен Хаг решит сохранить Роналду, то «МЮ» еще год потратит впустую, играя без особой тактики. Клуб должен смотреть в будущее, чем раньше начнут двигаться в новом направлении, тем будет лучше.

37-летний форвард сыграл в 39 встречах минувшего сезона, забил 24 мяча и сделал 3 голевые передачи во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пол Мерсон Эрик тен Хаг
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