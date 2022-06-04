«Сассуоло» не устраивает сумма, которую «Арсенал» предлагает за Скамакку

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка может перейти в лондонский «Арсенал».

La Repubblica сообщает, что в трансфере футболиста лично заинтересован главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Сам игрок хотел бы продолжить карьеру в «Интере», но миланский клуб пока рассматривает другие варианты.

«Сассуоло» просит за Скамакку 50 миллионов евро, но лондонский клуб готов заплатить не более 35 миллионов евро. В ближайшие несколько дней переговоры должны войти в завершающую стадию.

23-летний игрок забил 16 голов и отдал одну результативную передачу в 38 матчах во всех турнирах минувшего сезона.