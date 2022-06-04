Рабьо может переехать в Англию

Полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо интересен двум английским клубам, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» запрашивали информацию о потенциальном трансфере у матери игрока, исполняющей обязанности его агента. За своего футболиста «зебры» хотят получить 15 млн евро.

Рабьо перешёл в туринский клуб в 2019 году из «ПСЖ» в качестве свободного агента. Его текущее соглашение рассчитано до 2023 года.

В прошедшем сезоне 27-летний француз провёл за «Ювентус» 45 матчей во всех турнирах, отдав в них две результативные передачи. Сайт Transfermarkt оценивает хавбека в 18 млн евро.