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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рафинья: «Моё будущее в руках Деку и «Лидса»

04 Июня 2022 • 19:51 Комментировать

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас прокомментировал слухи относительно своего будущего. Напомним, что в трансфере бразильца проявляет интерес каталонская «Барселона», но клуб не готов платить требуемые «Лидсом» 50 миллионов евро.

«Моё будущее в руках у моего агента Деку и «Лида». Мы постараемся найти лучшее решение для всех сторон. Давайте посмотрим, что произойдёт», – цитирует Рафинью испанское издание Mundo Deportivo.

Напомним, что «Лидс» избежал вылета в Чемпионшип в последнем туре английской Премьер-лиги против «Брентфорда». В случае понижения в классе Рафинья был бы доступен на рынке за 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Деку Рафинья Диас
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