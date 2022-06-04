«Аякс» ещё не достиг соглашения по трансферу Бергвейна

Амстердамский «Аякс» продолжает вести переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» по трансферу нападающего Стевена Бергвейна. Согласно информации от Фабрицио Романо, клубам ещё предстоит согласовать сумму компенсации.

Ранее стало известно, что Бергвейн не входит в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте. Итальянец поручил руководству избавится от нидерландца ещё зимой, но тогда на него не смогли найти покупателей.

Напомним, что Бергвейн перебрался в «Тоттенхэм» зимой 2020 года из ПСВ Эйндховен. Игрок забил свой первый гол за «шпор» в дебютном матче за клуб против «Манчестер Сити».