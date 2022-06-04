Моуринью хочет видеть Невеша в «Роме»

Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш летом может продолжить карьеру в «Роме». По информации от Calciomercato, в трансфере португальца заинтересован лично главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Напомним, что кандидатура Невеша также активно рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед». Бывший капитан «Порту» нравится главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу, но его трансфер не является приоритетом для клуба.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с лета 2017 года. Португалец начал играть за «волков» ещё с того времени, когда команда выступала в Чемпионшипе. В прошлом сезоне Невеш забил 4 гола в АПЛ.