Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Моуринью хочет видеть Невеша в «Роме»

04 Июня 2022 • 19:42 Комментировать

Хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш летом может продолжить карьеру в «Роме». По информации от Calciomercato, в трансфере португальца заинтересован лично главный тренер римлян Жозе Моуринью.

Напомним, что кандидатура Невеша также активно рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед». Бывший капитан «Порту» нравится главному тренеру «красных дьяволов» Эрику тен Хагу, но его трансфер не является приоритетом для клуба.

Невеш выступает за «Вулверхэмптон» с лета 2017 года. Португалец начал играть за «волков» ещё с того времени, когда команда выступала в Чемпионшипе. В прошлом сезоне Невеш забил 4 гола в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Вулверхэмптон Рубен Невеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
20:49 · Англия. Премьер-лига
Рабьо может переехать в Англию
19:51 · Англия. Премьер-лига
Рафинья: «Моё будущее в руках Деку и «Лидса»
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» ещё не достиг соглашения по трансферу Бергвейна
19:42 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть Невеша в «Роме»
19:42 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Френки де Йонга
19:24 · Англия. Премьер-лига
Абрахам намекнул на возвращение в АПЛ
19:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен делать скидку на Лукаку
18:58 · Англия. Премьер-лига
Определился фаворит в борьбе за Дембеле
18:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп хочет видеть Пулишича в «Ливерпуле»
18:50 · Англия. Премьер-лига
Салах: «Тотти – мой кумир детства»
17:55 · Англия. Премьер-лига
В окружении Дембеле уверены, что игрок перейдёт в «Челси»
17:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» хочет выжать максимум из продажи Мане в «Баварию»
17:36 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» намерен переманить голкипера «Манчестер Юнайтед»
16:54 · Англия. Премьер-лига
Боуэн начнёт матч с Венгрией в старте
16:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» уверен в трансфере Жезуса
Все новости
Рекомендуем