Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Френки де Йонга

Боссы «Манчестер Юнайтед» решили, с какой суммой они готовы расстаться, чтобы купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Журналист Экрем Конур в своем твиттер-аккаунте сообщил, что английский клуб может заплатить за игрока «Барселоны» 81 миллион евро. В трансфере футболиста заинтересован лично наставник «МЮ» Эрик тен Хаг, работавший ранее вместе с полузащитником «Аяксе».

25-летний Френки де Йонг в прошедшем сезоне забил четыре мяча и сделал пять результативных передач в 46 встречах с учетом всех турниров.

«Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании по итогам сезона 2021/22, набрав 73 очка в 38 матчах.