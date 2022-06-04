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Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Френки де Йонга

04 Июня 2022 • 19:42 Комментировать

Боссы «Манчестер Юнайтед» решили, с какой суммой они готовы расстаться, чтобы купить полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

Журналист Экрем Конур в своем твиттер-аккаунте сообщил, что английский клуб может заплатить за игрока «Барселоны» 81 миллион евро. В трансфере футболиста заинтересован лично наставник «МЮ» Эрик тен Хаг, работавший ранее вместе с полузащитником «Аяксе».

25-летний Френки де Йонг в прошедшем сезоне забил четыре мяча и сделал пять результативных передач в 46 встречах с учетом всех турниров.

«Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании по итогам сезона 2021/22, набрав 73 очка в 38 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг Экрем Конур
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